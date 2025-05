Katastrophenfall nach Waldbrand im Tennenloher Forst aufgehoben

Erlangen: Nach dem Waldbrand im Tennenloher Forst ist der Katastrophenfall aufgehoben worden. Laut Landratsamt Erlangen-Höchstadt ist der Brand weitgehend unter Kontrolle. Wegen einzelner Glutnester dauern die Löscharbeiten aber noch an. Die Behörden bitten Anwohner, das Waldgebiet nicht zu betreten. Es bestehe weiter akute Gefahr durch Rauch, Glutnester und umstürzende Bäume. Der Wald war am Mittwoch aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Betroffen ist eine Fläche von etwa drei Fußballfeldern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2025 08:00 Uhr