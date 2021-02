Katastrophenfall nach Brand in Nürnberger Kraftwerk ausgerufen

Nürnberg: Nach dem Brand in einem Nürnberger Großkraftwerk hat die Stadt den Katastrophenfall ausgerufen. Die Fernwärmeversorgung ist in den Stadtteilen Gebersdorf und Röthenbach beeinträchtigt. Betroffen sind normale Haushalte, mehrere Firmen - auch Großbetriebe, eine Klinik, Schulen, ein Einkaufszentrum sowie zwei Alten- und Pflegeeinrichtungen. In Nürnberg herrschen derzeit winterliche Temperaturen mit Minusgraden. Stadt und Energieversorger haben Krisenstäbe eingerichtet. Die Menschen wurden aufgerufen, sparsam mit Heizung und Warmwasser umzugehen. Die Fernwärme-Versorgung für etwa 15.000 Menschen könne bei den niedrigen Temperaturen nicht von einem anderen Kraftwerk aufgefangen werden, so der Energieanbieter. Die Ursache des Brandes in dem Großkraftwerk gestern Abend ist noch unklar. Das Feuer war im Erdgeschoss des Kraftwerksblocks I ausgebrochen und hatte sich bis auf eine Höhe von 80 Metern ausgebreitet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.02.2021 09:45 Uhr