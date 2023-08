Katastrophenfall im Landkreis Garmisch nach Hagel aufgehoben

Garmisch-Partenkirchen: Nach dem schweren Unwetter gilt im Landkreis Garmisch-Partenkirchen nicht mehr der Katastrophenfall. Das hat am Abend ein Sprecher des Landratsamtes mitgeteilt. Laut Landrat Anton Speer ging es vor allem darum, Dächer und Fenster zu sichern und abzudichten. Der Katastrophenfall habe die Unterstützung mit Material und Einsatzkräften jenseits des Landkreises ermöglicht. Es seien zeitweise mehr als 370 Kräfte gleichzeitig im Einsatz gewesen. Am vergangenen Samstag hatten Sturm und tennisballgroße Hagelkörner vor allem in Bad Bayersoien schwere Verwüstungen angerichtet. 80 Prozent der Häuser wurden stark beschädigt und mit Notdächern beziehungsweise Planen und Folien versorgt. Autos wurden demoliert.

