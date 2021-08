Katastrophenfall für oberbayerische Stadt Dorfen ausgerufen

Nachrichtenarchiv - 30.08.2021 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dorfen: Für die Stadt im Landkreis Erding ist der Katastrophenfall ausgerufen worden. Nach starken Regenfällen liefen dort zahlreiche Keller voll, Straßen wurden überschwemt. Wie das Landratsamt mitteilte, mussten im Stadtteil Oberdorfen rund 250 Menschen ihre Häuser verlassen. Sie wurden in einer Turnhalle untergebracht. Die Feuerwehren sind mit 600 Einsatzkräften vor Ort, um Keller leer zu pumpen und Straßen frei zu bekommen. Rund 2.300 Sandsäcke wurden gefüllt, um Dorfen zu schützen. Auch in anderen Orten kam es zu Überschwemmungen, etwa in der Gemeinde Au in der Hallertau und in der Gemeinde Wolnzach im Landkreis Pfaffenhofen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.08.2021 19:15 Uhr