Katastrophen-Warnsystem Cell Broadcast ist bundesweit ab Mitte 2022 einsetzbar

Flutkatastrophe hat allein bei der Bahn 1,3 Milliarden Euro Schäden verursacht

Berlin: Die Unwetterkatastrophe im Westen Deutschands hat bei der Bahn für Schäden in Höhe von mindestens 1,3 Milliarden Euro gesorgt. "Wir stehen vor einem gewaltigen Kraftakt", sagte der Vorstand Anlagen- und Instandhaltungsmanagment der DB Netz AG, Hentschel, bei einer Online-Pressekonferenz. Besonders schwer seien die Schäden an über 50 Brücken. Außerdem hätten die Fluten unter anderem auch Stationen, Bahnübergänge, Oberleitungen und Signalmasten stark in Mitleidenschaft gezogen. Bis Ende des Jahres wolle die Deutsche Bahn rund 80 Prozent der beschädigten Infrastruktur in Rheinland-Pfalz und Nordhrein-Westfalen wieder auf Vordermann bringen, erklärte Hentschel. In den Flutgebieten stellen sich die Menschen derweil auf möglichen neuen Starkregen am Wochenende ein. Gefährlich könnte werden, dass viele Kanäle noch verstopft sind und das Wasser weiter nicht abfließen kann.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2021 10:00 Uhr