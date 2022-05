Katar will möglicherweise schon 2024 Flüssiggas nach Deutschland liefern

Das Wetter: Oft sonnig, vereinzelt Gewitter, Höchstwerte 26 bis 32 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute oft sonnig, nur im nördlichen Franken vereinzelt gewittrige Schauer und örtlich auch kräftige Gewitter. 26 bis 32 Grad. In der Nacht von Norden her teils kräftige Regenfälle und Gewitter, Tiefstwerte um 15 Grad. Morgen in Alpennähe noch Schauer und Gewitter, sonst trocken. Am Sonntag meist sonnig mit leichter Gewitterneigung an den Alpen. Am Montag erst sonnig, später Schauer und Gewitter. 19 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2022 13:00 Uhr