Katar verkündet Gasliefervertrag mit Deutschland

Doha: Katar und Deutschland haben offenbar ein Abkommen über die Lieferung von Flüssiggas geschlossen. Nach Angaben von Katars Energieminister wird das Unternehmen Qatar Energy das Gas an das US-Unternehmen Conoco Philips verkaufen, das es dann nach Brunsbüttel liefert. Ab 2026 sollen demnach pro Jahr bis zu zwei Milionen Tonnen Flüssigerdgas an Deutschland verkauft werden. Der Vertrag habe eine Laufzeit von 15 Jahren. Die geplante Liefermenge deckt allerdings nur einen Bruchteil dessen ab, was Deutschland derzeit benötigt.

