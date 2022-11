Katar startet als erster Gastgeber überhaupt mit Niederlage in WM

Nachrichtenarchiv - 20.11.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Doha: Katar ist als erster Fußball-WM-Gastgeber bei den Männern mit einer Niederlage ins Turnier gestartet. Gegen Ecuador unterlag das Emirat-Team 0:2. Davor war die umstrittenste Weltmeisterschaft der Fußball-Geschichte mit einer pompösen Feier eröffnet worden. In der halbstündigen Show sollte Tradition und Moderne in Katar zusammengebracht werden. Fifa-Präsident Infantino verfolgte das Spektakel zwischen dem Emir von Katar, Tamim bin Hamad und dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. In Doha verfolgten Tausende von Menschen das erste WM-Spiel des Emirats. Das Fanfest, einer der wenigen Orte, an denen Alkohol verkauft werden darf, musste zeitweise wegen Überfüllung geschlossen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2022 20:00 Uhr