Katar: Medikamente für Geiseln und Zivilbevölkerung in Gaza

Rafah: Im Gaza-Streifen ist die Lieferung von Medikamenten für die israelischen Geiseln angekommen. Das teilte am späten Abend das Außenministerium von Katar mit, das die Vereinbarung zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas vermittelt hatte. Neben Medikamenten gelangten weitere Hilfslieferungen in den Gazastreifen, die auch der palästinensischen Zivilbevölkerung zugute kommen soll. Kurz vor dem Transport in den abgeriegelten Küstenstreifen kontrollierten israelische Sicherheitskräfte die Lieferung, ob darin verbotenerweise auch Waffen enthalten sind. Nach israelischen Angaben befinden sich noch 132 Geiseln in der Hand der Hamas. Ein Regierungssprecher teilte zudem mit, ein Drittel von ihnen sei chronisch krank und benötige Medizin.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.01.2024 23:15 Uhr