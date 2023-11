Katar arbeitet an Verlängerung der Waffenruhe im Gazastreifen

Doha: Das Golf-Emirat Katar bemüht sich um eine Verlängerung der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas über die vereinbarten vier Tage hinaus. Aus dem Außenministerium in Doha hieß es, man hoffe, dass das gelingen wird. Katar fungiert als Vermittler zwischen den beiden Seiten, da Israel nicht direkt mit der Hamas verhandelt. Das Emirat hatte sich auch gestern eingeschaltet. Der Austausch von Geiseln und Häftlingen hatte sich lange verzögert, weil die Hamas Israel vorwarf, sich nicht an Vereinbarungen zu halten. Erst am späten Abend kamen insgesamt 17 Geiseln frei, unter ihnen auch vier Personen, die neben der israelischen die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Im Gegenzug entließ Israel 39 palästinensische Gefangene aus der Haft. Auch heute steht nach Angaben der israelischen Regierung ein Austausch von Häftlingen gegen Geiseln an. Einem Medienbericht zufolge sollen 13 Geiseln frei kommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.11.2023 11:00 Uhr