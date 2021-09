Kataloniens Ex-Regierungschef Puigdemont ist in Italien verhaftet worden

Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils bewölkt bei 16 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: in Teilen Nord- und Ostbayerns noch zähe Wolkenfelder; sonst meist freundlich mit besonders viel Sonne in Alpennähe. Höchstwerte 16 bis 22 Grad. In der Nacht Abkühlung auf 9 Grad. Am Wochenende mit 20 bis 25 Grad spätsommerlich warm. Morgen nach Frühnebel viel Sonne, am Sonntag wieder einige Wolken und am Nachmittag im Westen Gewitter. Am Montag wechselhaft mit Schauern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2021 07:00 Uhr