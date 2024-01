Katalonien muss schon im Winter Wasser sparen

Barcelona: In der spanischen Region Katalonien ist das Wasser so knapp, dass der Verbrauch weiter eingeschränkt werden muss. Es wird erwartet, dass die Behörden tagsüber den Dürrenotstand für die Region mit rund sechs Millionen Menschen ausrufen werden. Von Einschnitten sind Privathaushalte, die Landwirtschaft und auch die Industrie betroffen. In Katalonien ist seit über drei Jahren durchgehend zu wenig Regen gefallen. Die Wassernutzung wird deshalb eingeschränkt. Wegen sinkender Pegelstände werden die Regeln immer weiter verschärft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2024 22:00 Uhr