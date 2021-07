Katalonien ist ab heute wieder Risikogebiet

Nachrichtenarchiv - 04.07.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Ab heute werden einige Regionen in Europa von der Bundesregierung wieder als Corona-Risikogebiete eingestuft. Dazu zählen in Spanien Katalonien und Kantabrien, ganz Zypern und die norwegischen Provinzen Agder und Rogaland. Dort ist die Zahl der Neuinfektionen zuletzt wieder gestiegen. Von der Liste der Risikogebiete gestrichen sind ab heute eine Region in Nord-Kroatien, Katar und die beiden Karibik-Inseln Guadeloupe und Aruba.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.07.2021 02:00 Uhr