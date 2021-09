Kassette mit unveröffentlichtem Song von John Lennon wird versteigert

Nachrichtenarchiv - 14.09.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kopenhagen: Ende des Monats soll in einem Auktionshaus in der dänischen Hauptstadt eine Ton-Kassette mit einem unveröffentlichten Song von Beatles-Legende John Lennon versteigert werden. Demnach wurde das Lied "Radio Peace" nach einer Pressekonferenz einer Gruppe von Journalisten und vier Schülern vorgespielt, die die Aufnahme dann machten. Zur Kassette gibt es ein Foto des Treffens sowie die Ausgabe der Schülerzeitung, in der die vier Jugendlichen über ihr Erlebnis mit Lennon berichteten. Der Wert der Stücke wird auf 27- bis 40-tausend Euro geschätzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2021 22:00 Uhr