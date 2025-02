Kassenpatienten warten immer länger auf Arzttermine

Berlin: Kassenpatienten warten offenbar immer länger auf einen Arzttermin. Das geht zumindest aus einer Umfrage des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenkassen hervor. Demnach wartet ein Viertel der gesetzlich versicherten Patienten länger als 30 Tage auf einen Termin in der Facharztpraxis. Die Wartezeiten in den Hausarztpraxen werden dagegen weitgehend positiv beurteilt. Dennoch sagen 43 Prozent der Befragten, dass sich die Wartezeiten in den letzten fünf Jahren verschlechtert haben. Der GKV-Spitzenverband sieht als einen Grund die Ungleichbehandlung zwischen Gesetzlich- und Privatversicherten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2025 12:00 Uhr