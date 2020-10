Kassenarztchef dämpft Hoffnung auf Corona-Schnelltests

Nachrichtenarchiv - 13.10.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat Hoffnungen gedämpft, dass Corona-Schnelltests Großveranstaltungen wieder ermöglich. Vorstandschef Gassen sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", diese Antigen-Schnelltests seien kein Allheilmittel. Denn zwei bis zehn Infizierte von hundert Getesteten würden nicht erkannt, so der Mediziner. Bei Massenveranstaltungen auf engem Raum ist aus seiner Sicht damit ein Ansteckungsrisiko nicht sicher auszuschließen. Gesundheitsministeri Spahn will die Schnelltests ab Mitte des Monats in deutschen Pflegeheimen und Kliniken einsetzen, um Personal, Besucher und Patienten regelmäßig zu testen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.10.2020 03:00 Uhr