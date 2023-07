Kassenärztechef fordert Klimatisierung von Altenheimen

Meldungsarchiv - 15.07.2023 11:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der Chef der Kassenärtzlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, fordert eine Klimatisierung von Altenheimen. Mit Blick auf Warnungen von Bundesgesundheitsminister Lauterbach vor tausenden Hitzetoten sagte Gassen, die besonders gefährdeten Menschen lebten in Altenheimen. Lauterbachs Idee für gekühlte Schutzräume halte er dagegen für schwer umsetzbar. Dann müsste man ja die bedrohten Menschen einsammeln, sie in Turnhallen bringen und dort versorgen. Manches, was in der Theorie gut klingt, ist in der Praxis schwer bis gar nicht umsetzbar, so Gassen.

