Kassenärztechef fordert Aufhebung von Corona-Quarantänepflicht

Holetschek führt Impfbeauftragte für Alten- und Pflegeeinrichtungen ein

München: Der bayerische Gesundheitsminister Holetschek will die Corona-Auffrischungsimpfungen in Alten- und Pflegeheimen vorantreiben. Impfbeauftragte sollen sich in diesen Einrichtungen gezielt darum kümmern. Der Minister bezeichnete die bisherige Quote der Auffrischungsimpfungen als nicht zufriedenstellend. Die Impfbeauftragten sollen als feste Ansprechpartner für die Einrichtungen dienen und ab Mitte August in allen Pflegeeinrichtungen eine Beratungswoche anbieten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2022 12:00 Uhr