Kassenärztechef fordert Aufhebung von Corona-Quarantänepflicht

Nachrichtenarchiv - 23.07.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der Personalengpässe im Klinikbereich hat sich der Chef der Bundesvereinigung der Kassenärzte, Gassen, für die Aufhebung aller Corona-Isolations- und Quarantänepflichten ausgesprochen. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte er, wir müssen zurück zur Normalität. Wer krank ist, bleibt zu Hause. Wer sich gesund fühlt, geht zur Arbeit. So halte man es, so Gassen, auch mit anderen Infektionskrankheiten wie der Grippe. Da die Infektionszahlen hoch seien, zugleich aber weniger getestet werde, geht der KBV-Chef von Hunderttausenden nicht erkannterAnsteckungen pro Tag aus. Deren Verläufe seien aber fast immer milde. Das Problem sind laut Gassen nicht die vielen Infektionen, sondern, dass positiv Getestete auch ohne Symptome mehrere Tage zu Hause bleiben. Man könne sich nicht dauerhaft vor dem Virus verstecken. Gassen bezeichnete Deutschland als das letzte Land in Europa, das noch derart aufgeregt über einen Corona-Notstand diskutiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2022 12:00 Uhr