Kassenärzte wollen unnötige Arztbesuche mit Bonus verringern

Berlin: Kassenärzte suchen offenbar eine Strategie gegen unnötige Arztbesuche. Das hat der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, der Bild-Zeitung gesagt. Wer einen Hausarzt bei Gesundheitsproblemen grundsätzlich als erste Anlaufstelle wähle und sich von dort an Fachärzte überweisen lasse, solle einen jährlichen Bonus bekommen. Diese Belohnung könne je nach Effektivität und Patientenverhalten bis zu 100 Euro im Jahr betragen, so Gassen. Dann wäre es für Patienten attraktiv, an einer freiwilligen Steuerung teilzunehmen. // Denn bisher sei es keine Seltenheit, dass Bürger ähnliche Untersuchungen von mehreren Ärzten machen ließen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2024 10:00 Uhr