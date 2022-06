Kassenärzte wollen Bürgertests nicht mehr abrechnen

Schäden am Gleis haben wohl Zugunglück von Burgrain verursacht

Garmisch-Partenkirchen: Das Zugunglück in Burgrain Anfang Juni mit fünf Toten ist wohl auf Schäden am Gleis zurückzuführen. Diesen Verdacht legt eine Drucksache für die Abgeordneten des Bundestags nahe, die dem BR vorliegt. In dem Schreiben ist von horizontalen Brüchen in den Betonschwellen an der Unglücksstelle die Rede. Die Deutsche Bahn wollte sich auf BR-Anfrage bisher nicht dazu äußern. Ein weiteres Dokument zeigt, dass in den Wochen nach dem Unglück allein in Oberbayern rund 15 neue so genannte "Langsamfahrstellen" eingerichtet wurden, an denen die Züge zum Teil bis auf 20 Kilometer pro Stunde abbremsen müssen. Als Grund werden Schäden am Oberbau genannt – also an Schienen, Schwellen oder Schotter.

