Kassenärzte warnen vor dem Aus vieler Hausarztpraxen

Berlin: Die Kassenärztliche Bundesvereinigung wird sich am Vormittag in einer Krisensitzung mit der Lage der Hausärzte befassen. Nach den Worten des Vorsitzenden, Gassen, stehen viele Praxen vor dem Kollaps. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF beklagte er, dass die Ärzte seit Jahren von einem Ausgleich der Inflation völlig abgeschnitten sind. Gleichzeitig sind nach seinen Worten die Gehälter für die Mitarbeiter in den Praxen extrem gestiegen. Die Zahl der Hausärzte wird laut Gassen immer geringer - etwa zehn Prozent aller Praxen würden in den nächsten Jahren schließen. Er appellierte an Politik und Krankenkassen, die ambulanten Strukturen nicht zu vergessen und immer nur auf die Kliniken zu schauen. Die Hausärzte müssten von Bürokratie entlastet und besser honoriert werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.08.2023 10:15 Uhr