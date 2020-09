Kassenärzte plädieren für Lockerungen bei Veranstaltungen

Österreich verschärft wegen steigender Corona-Zahlen die Maskenpflicht

Wien: Nach einem starken Anstieg der Corona-Ansteckungszahlen hat die österreichische Regierung angekündigt, die landesweiten Maßnahmen wieder zu verschärfen. Von Montag an muss ausnahmslos in allen Geschäften ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Gleiches gilt für Beschäftigte in Lokalen. Dort dürfen Speisen und Getränke in den Innenbereichen nur noch an Sitzplätzen serviert werden. Zudem reduziert Österreich die maximal erlaubte Besucherzahl bei Veranstaltungen draußen von derzeit bis zu zehntausend auf dreitausend. Bundeskanzler Kurz kündigte an, die Maßnahmen bei Bedarf nachzuschärfen. Es werde wieder ernst, so Kurz wörtlich. .

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2020 13:00 Uhr