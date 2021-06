Kassenärzte fordern mehr Impfstoff für schnelle Rückkehr zur Normalität

Nachrichtenarchiv - 15.06.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Kassenärzte dringen darauf, dass die Politik für mehr Impfstoff sorgt. Verbandschef Gassen hat gesagt, er erwarte klare Signale hierfür von der Gesundheitsministerkonferenz morgen. Es müsse mehr Impfstoff in die Praxen. Solange der knapp sei, müssten die Patienten Geduld haben. Jeder, der wolle, werde geimpft - aber nicht sofort und nicht alle auf einmal. Klar sei, dass erst die niedergelassenen Ärzte aus dem Impffortschritt einen Impfturbo machen würden. In diesem Zusammenhang stellte Gassen auch die Existenz der Impfzentren infrage. Zwar solle man in den nächsten Wochen noch an allen Fronten kämpfen, dauerhaft aber werde man die Impfzentren nicht brauchen. - Aktuell sind dem Robert Koch-Institut gut 650 Neuinfektionen gemeldet worden - rund halb so viele wie vor einer Woche. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken - auf 15,5.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2021 06:00 Uhr