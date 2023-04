Kassenärzte fordern Aufarbeitung der Corona-Pandemie

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt mit Regen

Das Wetter in Bayern: Im Westen Frankens, in Schwaben und Oberbayern bewölkt und gebietsweise Regen. Nach Osten zu teils länger sonnig. Höchstwerte 9 bis 12 Grad. In der Nacht gebietsweise etwas Regen. Tiefstwerte um 2 Grad. Am Wochenende bewölkt und gelegentlich Regen, Höchstwerte 6 bis 13. Am Ostermontag sonnig bei 13 bis 16 Grad. In den Nächten +4 bis -1 Grad.

