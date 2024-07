Kassenärzte-Chef: Unnötige Arztbesuche mit Bonus verhindern

Berlin: Die Vereinigung der Kassenärzte will Versicherte mit einem Bonusprogramm von unnötigen Arztbesuchen abhalten. Kassenärzte-Chef Gassen sagte in einem Interview, man spreche sich schon seit langem für eine gewisse Steuerung aus. Patientinnen und Patienten, die immer zuerst zum selben Fach- oder Hausarzt gingen, sollten Vergünstigungen erhalten, so Gassen. Auf diese Weise würden Arzttermine gespart und die eine oder andere nicht notwendige Untersuchung nicht gemacht. Als Bonus denkbar sei dann ein ermäßigter Beitrag zur Krankenversicherung oder eine Beitragsrückerstattung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2024 07:00 Uhr