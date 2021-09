Kassenärzte-Chef Gassen will Corona-"Freedom Day" nach britischem Vorbild

Nachrichtenarchiv - 18.09.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Chef der Kassenärzte, Gassen hat einen Corona-"Freedom Day" in sechs Wochen gefordert. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte er, es brauche eine klare Ansage, dass ab dem 30. Oktober alle Beschränkungen aufgehoben werden. Nach den Erfahrungen aus Großbritannien sollten wir auch den Mut haben, so Gassen. Bis dahin könnten sich noch alle impfen lassen. Trotz vieler Bemühungen sind in Deutschland laut RKI aber nur etwas weniger als zwei Drittel der Gesamtbevölkerung geimpft.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 18.09.2021 05:00 Uhr