Kassenärzte-Chef Gassen weist Lauterbachs Corona-Warnungen zurück

Berlin: Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, hat die Corona-Warnungen von Gesundheitsminister Lauterbach als übertrieben kritisiert. Die Appelle seien in der Dringlichkeit überzogen, sagte er im Interview mit der "Rheinischen Post". Schließlich habe man keine Pandemie mehr. Zwar wolle er nicht bestreiten, dass die Fallzahlen aktuell stark steigen, so Gassen. Früher habe man aber auch nicht wegen Erkältungen oder der Grippe überall zum Maskentragen und zum Verzicht auf Weihnachtsfeiern in Innenräumen geraten. Sinn mache es laut dem KBV-Vorsitzenden aber, sich gegen Corona und die Grippe impfen zu lassen - vor allem für ältere Menschen und Risikogruppen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.12.2023 09:15 Uhr