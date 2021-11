Kassenärzte-Chef Gassen sieht Krankenhäuser noch nicht am Limit

Nachrichtenarchiv - 18.11.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Beim Bund-Länder-Treffen am Nachmittag soll unter anderem geklärt werden, ab welcher Zahl an Krankenhaus-Einweisungen zusätzliche Corona-Maßnahmen wie 2G-Regeln ergriffen werden sollen. Die Zahl der Corona-Intensivpatienten lag gestern bei 3.360, mit steigender Tendenz. Dennoch warnte der Kassenärzte-Chef Gassen vor Hysterie. Trotz aller Belastungen für die Mitarbeiter bestehe keine Gefahr, dass die Kliniken in ihrer Gesamtheit an ihre Leistungsgrenze stießen. Wenn planbare Operationen verschoben werden, sei das eine reine Vorsichtsmaßnahme. Der Vorstand der „Deutschen Stiftung Patientenschutz“, Brysch, erklärte im BR, man dürfe nicht vergessen, dass die allermeisten Patienten keine Covid-Infizierten seien. Man müsse daher viele Faktoren berücksichtigen, um ein realistisches Bild der Lage in den Krankenhäusern zu erhalten. Auch darüber sollten heute die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin sprechen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2021 09:00 Uhr