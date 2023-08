Kassenärzte-Chef Gassen fordert Kollegen zu einwöchiger Praxisschließung auf

Berlin: Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, hat die Ärzte aufgefordert, ihre Praxis aus Protest einmal eine Woche zu schließen. Der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" sagte er, dann würde sich die Politik wohl sehr schnell bemühen, eine Lösung mit der Ärzteschaft zu finden. In dem Interview bezeichnet Gassen die Lage der ambulanten medizinischen Versorgung in Deutschland als nicht mehr sicher, spätestens in zwei bis drei Jahren könnten hierzulande nicht mehr alle Menschen versorgt werden. Heute waren rund 800 niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten zu einer Protestaktion nach Berlin gekommen. Sie warnten vor einem Praxenkollaps und forderten eine stärkere politische Unterstützung für den ambulanten Bereich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2023 18:00 Uhr