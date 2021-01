Kassenärzte bitten um Geduld bei Buchung von Corona-Impfterminen

Nachrichtenarchiv - 24.01.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Deutschen Kassenärzte haben die Bevölkerung bei der Vergabe von Corona-Impf-Terminen zur Geduld aufgerufen. Der Chef der Bundesvereinigung, Gassen, sagte der Nachrichtenagentur dpa, wer sich impfen lassen möchte, werde auch geimpft werden. Momentan sei der Impfstoff aber noch knapp. Es empfehle sich daher, die beiden Termine in Ruhe zu buchen. Gassen betonte, dass das mittlerweile auch online möglich sei - in Bayern beispielsweise über die Seite des Gesundheitsministeriums. Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland ist derweil im Vergleich zu vergangener Woche wieder etwas gesunken. Das Robert-Koch-Institut registrierte knapp 12.300 neue Fälle. Das sind etwa 1.600 weniger als vergangenen Sonntag. Die Zahl der Corona-Toten stieg um rund 350.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2021 11:00 Uhr