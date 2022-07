Kassenärzt-Studie zeigt Long Covid-Fälle vor allem bei Vorerkrankungen

Nachrichtenarchiv - 13.07.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach Erkenntnissen der Kassenärzte ist Long-Covid vor allem ein Problem für Menschen mit Vorerkrankungen. Das berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf eine Studie des Zentralinstituts der Kassenärztlichen Versorgung. Demnach waren 96 Prozent der Long-Covid-Patienten schon vorher wegen Übergewichts oder Atemwegs-Erkrankungen in ärztlicher Behandlung. Ausgewertet wurden 880.000 Fälle im vergangenen Jahr. Wie das Institut weiter feststellte, waren zwei Drittel der Long-Covid-Patienten nach drei Monaten wieder beschwerdefrei. Jeder Hundertste litt aber unter komplexen und langwierigen Verläufen. - Die Techniker-Krankenkasse hatte vor einer Woche berichtet, dass Long Covid-Patienten im Schnitt 105 Tage krankgeschrieben waren. Anmerkung der Redaktion: In der oben zu sehenden Meldung sind uns Fehler unterlaufen. Zum einen waren im untersuchten Zeitraum 97 Prozent und nicht 96 Prozent der Long Covid-Patienten wegen Vorerkrankungen in ärztlicher Behandlung. Zum anderen haben wir es leider versäumt, aus der zitierten Studie die Ergebnisse der Kontrollgruppe zu vermelden. Repräsentativ untersucht wurde hier die Zahl der vorangegangenen Arztbesuche bei Menschen, die nicht an Long Covid erkrankt waren. In dieser Gruppe waren demnach 95 Prozent im Vorjahr in ärztlicher Behandlung. Diese geringe Differenz lässt nicht den Rückschluss zu, dass Long Covid vor allem Menschen mit Vorerkrankungen trifft. Sollte bei unseren Hörern und Hörerinnen sowie Leserinnen und Lesern der Eindruck entstanden sein, bitten wir dies zu entschuldigen.

