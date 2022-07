Kassenärzt-Studie zeigt Long Covid-Fälle vor allem bei Vorerkrankungen

Das Wetter: Sonne und kaum Wolken bei 26 bis 31 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein, nur im Norden einige Wolken. Die Temperaturen liegen bei 26 bis 31 Grad. In der Nacht klar oder höchstens locker bewölkt bei Tiefstwerten um 15 Grad. In den nächsten Tagen weiterhin oft sonniges Wetter, am Freitagnachmittag kann es an den oberbayerischen Alpen gewittern. Tiefstwerte 17 bis 10 Grad; Höchstwerte 24 bis 32 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.07.2022 10:15 Uhr