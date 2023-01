Kassen wollen Lieferengpässe bei Kindermedikamenten abfedern

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Meist trocken bei 2 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist trocken und von Westen her ab und zu kurze sonnige Abschnitte. Höchstwerte 2 bis 8 Grad. In der Nacht in Teilen Ober- und Niederbayerns anfangs zeitweise klar, sonst zunehmend bewölkt mit etwas Regen, anfangs örtlich kurzzeitig Schnee oder gefrierender Regen. Tiefstwerte plus 5 bis minus 5 Grad. Die Aussichten bis Freitag: Oft bewölkt und windig. Zeitweise Regen, am Donnerstag Schneefallgrenze vorübergehend auf 1000-800 Meter sinkend. Höchstwerte 5 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2023 16:00 Uhr