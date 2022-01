Kasachstans Regierung spricht von mehr als 160 Toten

Nachrichtenarchiv - 09.01.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nur-Sultan: Bei den schweren Unruhen in dem zentralasiatischen Staat Kasachstan sind nach neuesten Angaben der Regierung 164 Menschen ums Leben gekommen. Allein in der Millionenmetropole Almaty seien 103 Menschen gestorben, auch zwei Kinder. Weiter teilt die Regierung mit, dass etwa 5.800 Menschen festgenommen wurden. Unter ihnen sollen viele ausländische Staatsbürger sein. Die Unruhen in der ehemaligen Sowjetrepublik dauern seit einer Woche an. Zunächst ging es um gestiegene Preise für Autogas. Daraufhin hat sich allgemeiner Protest gegen die autoritäre Führung des Landes entwickelt. Präsident Tokajew bezeichnete die Demonstranten als Terroristen und Banditen. Vorgestern hatte er den Sicherheitskräften einen Schießbefehl erteilt. Heute heißt es, die Lage habe sich in allen Regionen des Landes stabilisiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2022 14:00 Uhr