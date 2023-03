Kasachstan wählt ein neues Parlament

Meldungsarchiv - 19.03.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Astana: In Kasachstan haben die vorgezogenen Parlamentswahlen begonnen. Die rund zwölf Millionen Wahlberechtigten können bis zum Abend ihre Stimmen für das neue Nationalparlament sowie die Regional- und Kommunalvertretungen abgeben. Erstmals seit fast 20 Jahren treten auch unabhängige Kandidaten zur Wahl an. Zuvor saßen im Unterhaus nur Mitglieder dreier regierungsfreundlicher Parteien. Der kasachische Präsident Tokajew hatte im Januar das Unterhaus des Parlaments aufgelöst und die Neuwahlen angesetzt. Nach eigener Aussage will er so das Landes modernisieren. Kritiker werfen Tokajew vor, er wolle durch die vorzeitigen Wahlen in erster Linie seine eigene Macht festigen.

