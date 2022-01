Kasachische Behörden melden höhere Zahl an Todesopfern

Nachrichtenarchiv - 15.01.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nur-Sultan: Nach den blutigen Protesten in Kasachstan haben die Behörden ihre Angaben zur Zahl der Toten und Verletzten deutlich erhöht. Laut Generalstaatsanwaltschaft kamen insgesamt 225 Menschen bei den Ausschreitungen in der Millionenstadt Almaty und in anderen Landesteilen ums Leben. Unter den Opfern waren demnach 19 Polizisten beziehungsweise Soldaten. Die kasachischen Behörden hatten zunächst von Dutzenden Toten, später von mindestens 160 Opfern gesprochen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2022 19:00 Uhr