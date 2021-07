Karten für Bayreuther Wagnerfestspiele sind ausverkauft

Nachrichtenarchiv - 05.07.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bayreuth: Die Karten für die Bayreuther Wagnerfestspiele sind bereits ausverkauft. Keine drei Stunden, nachdem gestern Nachmittag der Online-Verkauf startete, war kein Ticket mehr zu haben. Jeder Bewerber konnte maximal 12 Karten kaufen. Zur Verfügung standen insgesamt 22.700 Karten. Am begehrtesten waren die Opern Tannhäuser, Die Meistersinger von Nürnberg und die Sonderaufführungen der Walküre. Die Aufführungen finden heuer unter Corona-Hygienemaßnahmen und in kleinerem Rahmen statt. So haben nur rund 900 statt der sonst üblichen gut 1.900 Zuschauer Zutritt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.07.2021 09:45 Uhr