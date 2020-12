Kartellstrafe gegen Aluminiumschmieden

Das Wetter in Bayern: bewölkt und regnerisch bei Höchstwerten von 10 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: nur an den Alpen ab und zu Sonne, sonst trüb und regnerisch - vor allem im nördlichen Franken. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 15 Grad, zeitweise weht ein lebhafter Wind. In der Nacht regnet es weiter bei Tiefstwerten um 7 Grad. Morgen recht ähnliches Wetter, aber nicht mehr ganz so warm. Im Laufe der Nacht fängt es an zu schneien. Am ersten Weihnachtsfeiertag in höheren Lagen noch etwas Schnee, am zweiten Feiertag meist trocken - insgesamt deutlich kälter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2020 14:00 Uhr