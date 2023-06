Kartellamt leitet Missbrauchsverfahren wegen Handynetz ein

Meldungsarchiv - 02.06.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Bonn: Im Streit um den schleppenden Aufbau eines eigenen Mobilfunk-Netzes kann der Anbieter 1&1 einen Etappensieg verbuchen. Das Bundeskartellamt kündigte an, eine mögliche Behinderung des Unternehmens durch den Rivalen Vodafone und dessen Funkturm-Beteiligung Vantage Towers zu prüfen. Vodafone und Vantage wiesen den Vorwurf einer Behinderung umgehend zurück. Sie bekräftigen außerdem, mit den Behörden zusammenzuarbeiten. 1&1 will sich als vierter Mobilfunknetz-Betreiber in Deutschland etablieren. Von den bis Ende 2022 geforderten 1000 Funkmasten steht bisher aber nur ein Bruchteil. Verantwortlich hierfür ist laut 1&1 der Vertragspartner Vantage, der seine Verpflichtungen beim gemeinsamen Netzaufbau nicht erfüllt und weitere Verzögerungen signalisiert habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2023 14:00 Uhr