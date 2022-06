Kartellamt hält weitere Senkung der Spritpreise für möglich

Nachrichtenarchiv - 02.06.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeskartellamt will nach der Senkung der Spritsteuer die Preise an den Tankstellen genau im Blick behalten. Präsident Mundt sagte im Deutschlandfunk, er sehe Potenzial für weitere Preissenkungen. Dies seien noch nicht die Zahlen, die der Tankrabatt in vollem Umfang erlaubt. Das Kartellamt wird nach seinen Worten nicht nur die Preise an den Tankstellen, sondern auch bei den Raffinerien und im Großhandel beobachten. - Der Tankrabatt gilt seit gestern und soll Benzin und Diesel die nächsten drei Monate deutlich günstiger machen. Laut ADAC war Benzin der Sorte E10 gestern um 28 Center billiger als 24 Stunden zuvor, Diesel um 11 Cent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2022 09:00 Uhr