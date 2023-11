Karstadt Kaufhof-Mutter Signa stellt Insolvenzantrag

Wien: Die Signa-Holding des österreichischen Investors Benko hat ein Insolvenzverfahren angekündigt. Wie der Konzern mitteilte, soll heute beim Handelsgericht Wien ein entsprechender Antrag gestellt werden. Die Signa will das Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung durchführen. Die finanziellen Probleme der Holding sind schon seit längerem bekannt. Mehrere Tochterfirmen haben Insolvenz angemeldet. Anfang November hatte Rene Benko den Führungsposten abgegeben und an den Sanierungsexperten Geiwitz übertragen. Zu der Firmengruppe gehören in Deutschland unter anderem die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof, in München hat sie große Gebäudekomplexe gekauft, wie zum Beispiel die "Alte Akademie" in der Fußgängerzone.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2023 12:00 Uhr