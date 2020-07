Karstadt im Nürnberger Franken-Center ist gerettet

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft bei 18 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils sonnige Abschnitte, in Alpennähe und in Niederbayern örtliche Schauer bei 18 bis 23 Grad. In der Nacht an den Alpen und im Südosten einzelne Schauer bei 13 bis 8 Grad. Und die Aussichten bis zum Montag: Am Wochenende bleibt es wechselhaft, teils sonnig, teils bewölkt, im Osten sind örtlich Schauer und Gewitter möglich. Am Montag sonnig bei 21 bis 29 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2020 15:00 Uhr