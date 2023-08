Karsai ruft Taliban zu Wiedereröffnung von Mädchenschulen auf

Kabul: Der frühere afghanische Präsident Karsai hat die regierenden Taliban aufgerufen, die Mädchenschulen im Land wieder zu öffnen. Auch wünsche er sich, dass alle Afghanen sich bemühen, ihren Kindern eine gute Bildung zu ermöglichen, erklärte Karsai am heutigen Unabhängigkeitstag des Landes. Die radikal-islamischen Taliban verbaten sich prompt jede Einmischung. Vor allem wegen der massiven Einschränkung von Frauenrechten stehen die Taliban international in der Kritik. So ist Mädchen der Besuch von weiterbildenden Schulen nach der sechsten Klasse verboten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2023 16:00 Uhr