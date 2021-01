Karneval von Rio ist für heuer komplett abgesagt

Nachrichtenarchiv - 22.01.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rio de Janeiro: Der wegen Corona auf Juli verschobene Karneval in der brasilianischen Millionenstadt findet heuer gar nicht mehr statt. Bürgermeister Paes betonte, es wäre unsinnig, weiter darauf zu hoffen, dass im Juli die Voraussetzungen für den Karneval gegeben sind. Wörtlich sagte Paes: "Im Jahr 2022 können wir - wenn wir alle richtig geimpft sind - das Leben und unsere Kultur mit all der Intensität feiern, die sie verdienen." Gleichzeitig stellte der Bürgermeister Finanzhilfen für die Menschen und Vereine in Aussicht, die monatelang an der Vorbereitung des Karnevals gearbeitet hatten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.01.2021 04:00 Uhr