Karneval in Venedig hat begonnen

Venedig: In der italienischen Lagunenstadt hat mit kunstvoll verzierten Masken und bunten Kostümen der traditionelle Karneval begonnen. In diesem Jahr stehen die Festivitäten in Venedig unter dem Eindruck des Seefahrers und Entdeckers Marco Polo, der vor 700 Jahren starb. Es gibt Vorführungen unter freiem Himmel, abendliche Maskenbälle und heute eine Prozession traditioneller Boote auf dem Canal Grande. Zu dem Spektakel werden wieder tausende Zuschauer erwartet. Der venezianische Karneval dauert bis Faschingsdienstag.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.01.2024 07:00 Uhr