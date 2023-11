Karneval im Rheinland und Fasching in Bayern haben begonnen

Köln: In der Domstadt sowie in Düsseldorf und anderen Hochburgen sind die Karnevalisten heute um 11 Uhr 11 in ihre neue Saison gestartet. In Köln kam es zu dem erwarteten Massenandrang mit Zehntausenden Feiernden. Die Polizei war mit 1.000 Beamten vor Ort; auch mehr als 1.000 private Sicherheitskräfte waren im Einsatz. Neben dem üblichen Karnevalsgruß Kölle Alaaf war auch die Parole Kölle Schalom zu hören, dem hebräischen Wort für Frieden. In Bayern versammelten unter anderem in Würzburg, Nürnberg und München hunderte Narren und begrüßten ihre neuen Prinzenpaare.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.11.2023 16:45 Uhr