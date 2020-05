Karlsruher EZB-Urteil hat laut Scholz keine Auswirkungen auf Bundesbank

Nachrichtenarchiv - 05.05.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das heutige Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Staatsanleihenkäufen der Europäischen Zentralbank stellt nach Ansicht von Finanzminister Scholz den Zusammenhalt in der europäischen Währungsunion nicht in Frage. Scholz sagte, gerade in diesen Tagen und Wochen der Coronakrise gebe uns die gemeinsame Währung und die gemeinsame Geldpolitik den notwendigen Zusammenhalt in Europa. Das Urteil habe auch keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Bundesbank, so der Finanzminister. So dürfe sich die Bank vorerst weiterhin an dem gemeinsamen Kaufprogramm beteiligen. Die Europäische Zentralbank steckt seit März 2015 viele Milliarden Euro in den Kauf von Staatsanleihen und anderen Wertpapieren, um Konjunktur und Inflation zu beleben. Das Bundesverfassungsgericht hatte diese Geldpolitik als teilweise verfassungswidrig eingestuft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2020 19:00 Uhr