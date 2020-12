Karlsruhe weist Eilanträge der Sender zum Rundfunkbeitrag ab

Das Wetter in Bayern: in der Nacht Regene, Tiestwerte zwischen 12 und 2 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts bewölkt und gelegentlich Regen, später in Nordbayern auch ergiebiger Dauerregen. Abkühlung auf 12 bis 2 Grad. In den nächsten Tagen zunächst weiter Regen, in der Heiligen Nacht mehr und mehr in Schnee übergehend und tagsüber nachlassend. Tageshöchstwerte zunächst 7 bis 15, am ersten Feiertag nur noch -1 bis +3 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2020 20:00 Uhr