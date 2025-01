Karlsruhe urteilt zu Polizeikosten bei Fußball-Hochrisikospielen

Karlsruhe: Das Bundesverfassungsgericht will heute entscheiden, wer für die Polizeikosten bei Hochrisikospielen im Fußball aufkommen muss. Anlass ist eine Partie von Werder Bremen gegen den Hamburger SV im Jahr 2015. Weil die verfeindeten Fans oft aufeinander losgehen, setzte die Polizei viel mehr Polizeikräfte ein als sonst üblich. Die Mehrkosten von 385.000 Euro stellte Bremen der Deutschen Fußball-Liga in Rechnung. Die DFL hat bisher durch alle Instanzen ohne Erfolg dagegen geklagt. Während die DFL den Staat in der Pflicht sieht, verweist Bremen auf die Milliardenumsätze der Fußballclubs und hält es für angemessen, die DFL an den Kosten zu beteiligen.

